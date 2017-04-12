美团点评进军住宿分享经济 Airbnb将迎来强劲竞争对手

路透上海4月12日 - 中国最大生活服务互联网平台美团点评周三宣布，美团点评旗下住宿分享平台榛果民宿App（应用程序）正式上线。这意味着目前在国内分享住宿领域居领先地位的爱彼迎（Airbnb）将迎来强劲竞争对手。

公司新闻稿称，榛果民宿首批房源覆盖北京、上海、广州、深圳等一线城市，以及杭州、成都等重要热门旅游城市，预计今年年底覆盖房源达15万。

美团点评高级副总裁、美团平台及酒旅事业群总裁陈亮表示，“美团点评的酒店旅游业务围绕整个旅游场景，为用户不断优化和完善旅游体验。在住宿方面，品质化和个性化是未来的重要趋势。”

劲旅咨询去年发布专题调研报告，2016年中国在线旅游分享住宿市场交易规模预计可达到89.4亿元人民币，相比上年交易额增长80.6%；同时市场集中度逐渐升高，现有企业之间竞争激烈，较为知名的分享住宿企业除了Airbnb外，还有途家、小猪、蚂蚁短租等。

美团点评是由国内最大的两家生活服务O2O平台--美团与大众点评于2015年10月合并而成。去年1月合并后的公司完成首轮融资逾33亿美元，腾讯(0700.HK)、DST、挚信资本领投，淡马锡、加拿大养老基金等机构亦参与投资，融资后新公司估值超过180亿美元。该融资创下中国互联网行业私募融资单笔金额最高纪录。（完）