美团点评进军住宿分享经济 Airbnb将迎来强劲竞争对手

吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透上海4月12日 - 中国最大生活服务互联网平台美团点评周三宣布，美团点评旗下住宿分享平台榛果民宿App（应用程序）正式上线。这意味着目前在国内分享住宿领域居领先地位的爱彼迎（Airbnb）将迎来强劲竞争对手。
公司新闻稿称，榛果民宿首批房源覆盖北京、上海、广州、深圳等一线城市，以及杭州、成都等重要热门旅游城市，预计今年年底覆盖房源达15万。
美团点评高级副总裁、美团平台及酒旅事业群总裁陈亮表示，“美团点评的酒店旅游业务围绕整个旅游场景，为用户不断优化和完善旅游体验。在住宿方面，品质化和个性化是未来的重要趋势。”
劲旅咨询去年发布专题调研报告，2016年中国在线旅游分享住宿市场交易规模预计可达到89.4亿元人民币，相比上年交易额增长80.6%；同时市场集中度逐渐升高，现有企业之间竞争激烈，较为知名的分享住宿企业除了Airbnb外，还有途家、小猪、蚂蚁短租等。
美团点评是由国内最大的两家生活服务O2O平台--美团与大众点评于2015年10月合并而成。去年1月合并后的公司完成首轮融资逾33亿美元，腾讯(0700.HK)、DST、挚信资本领投，淡马锡、加拿大养老基金等机构亦参与投资，融资后新公司估值超过180亿美元。该融资创下中国互联网行业私募融资单笔金额最高纪录。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
路透香港5月24日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三发表最新调查显示，46%的香港IT领导人已投资或计划投资于数位化劳动、认知自动化或机器人自动化，而全球这一比例是34%。