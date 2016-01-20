美团点评首次融资超33亿美元 成为全球最大的O2O领域融资

路透上海1月20日 - 刚完成合并的中国生活服务电商平台--美团·大众点评周二晚宣布，已完成公司的首轮融资，融资额超33亿美元，融资后公司估值超180亿美元。

此次融资不但创下中国互联网行业私募融资单笔金额的最高纪录，同时也成为全球范围内最大的O2O（线上线下）领域融资。

据公司新闻稿，此次融资由腾讯(0700.HK)、DST、挚信资本领投，其他参与的投资方包括国开开元、今日资本、Baillie Gifford、淡马锡、加拿大养老基金投资公司等国内外知名公司。华兴资本担任此次交易的财务顾问。

2015年10月8日，美团和大众点评宣布达成战略合作，共同成立一家新公司。新公司在交易、信息、垂直领域覆盖等方面优势互补，强强联手，在到店餐饮、外卖、电影、酒店旅游、KTV、婚庆、美业等领域均牢牢保持市场领先地位，成为中国生活服务O2O市场的领导者。

美团·大众点评日订单量突破1,000万单，移动端月度活跃用户超1.5亿，年购买用户近2亿，2015年总交易额超过1,700亿元人民币。（完）