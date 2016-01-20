美团点评首次融资超33亿美元 成为全球最大的O2O领域融资

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月20日 - 刚完成合并的中国生活服务电商平台--美团·大众点评周二晚宣布，已完成公司的首轮融资，融资额超33亿美元，融资后公司估值超180亿美元。
此次融资不但创下中国互联网行业私募融资单笔金额的最高纪录，同时也成为全球范围内最大的O2O（线上线下）领域融资。
据公司新闻稿，此次融资由腾讯(0700.HK)、DST、挚信资本领投，其他参与的投资方包括国开开元、今日资本、Baillie Gifford、淡马锡、加拿大养老基金投资公司等国内外知名公司。华兴资本担任此次交易的财务顾问。
2015年10月8日，美团和大众点评宣布达成战略合作，共同成立一家新公司。新公司在交易、信息、垂直领域覆盖等方面优势互补，强强联手，在到店餐饮、外卖、电影、酒店旅游、KTV、婚庆、美业等领域均牢牢保持市场领先地位，成为中国生活服务O2O市场的领导者。
美团·大众点评日订单量突破1,000万单，移动端月度活跃用户超1.5亿，年购买用户近2亿，2015年总交易额超过1,700亿元人民币。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)