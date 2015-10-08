美团网和大众点评宣布合并 将组建中国O2O巨擘

路透北京10月8日 - 中国两家最大的O2O(线上线下)服务提供商美团网和大众点评周四宣布将合并，成为中国蓬勃发展的互联网行业又一笔数十亿美元的合并交易。

美团的持股方包括阿里巴巴集团(BABA.N)，而阿里巴巴的竞争对手腾讯控股0700.HK.则是大众点评背后的支持者。

据金融时报，合并后双方的估值最多可达200亿美元。这可能对中国最大搜索引擎百度(BIDU.O)的数项计划构成威胁。后者计划在未来三年向O2O领域投资32亿美元。

此项交易的财务细节还没有立即透露。今年早些时候，中国两家打车服务商嘀嘀打车和快的打车也通过换股的方式进行了类似的合并。

大众点评CEO张涛和美团CEO王兴将成为新公司的联席CEO。

两家公司表示，双方将保持各自的品牌和管理架构并独立进行业务运营。(完)