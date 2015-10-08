美团网和大众点评宣布合并 将组建中国O2O巨擘

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月8日 - 中国两家最大的O2O(线上线下)服务提供商美团网和大众点评周四宣布将合并，成为中国蓬勃发展的互联网行业又一笔数十亿美元的合并交易。
美团的持股方包括阿里巴巴集团(BABA.N)，而阿里巴巴的竞争对手腾讯控股0700.HK.则是大众点评背后的支持者。
据金融时报，合并后双方的估值最多可达200亿美元。这可能对中国最大搜索引擎百度(BIDU.O)的数项计划构成威胁。后者计划在未来三年向O2O领域投资32亿美元。
此项交易的财务细节还没有立即透露。今年早些时候，中国两家打车服务商嘀嘀打车和快的打车也通过换股的方式进行了类似的合并。
大众点评CEO张涛和美团CEO王兴将成为新公司的联席CEO。
两家公司表示，双方将保持各自的品牌和管理架构并独立进行业务运营。(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。