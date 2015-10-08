中国O2O巨擘美团网和大众点评宣布合并 竞争对手变伙伴

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月8日 - 中国最大两家O2O（线上线下）生活服务提供商--大众点评和美团周四宣布战略合作，双方将合组一家新公司。这将是一场价值超过100亿美元的合并，业内人士指出，双方从原来的直接竞争对手到合并，将可发挥协同优势，更好地与包括百度(BIDU.O)旗下糯米网等对手展开竞争。
据公司新闻稿，本次战略合作得到了双方战略投资人和财务投资人的大力支持，华兴资本担任本次交易双方的独家财务顾问。这些投资人包括红杉资本、阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)等知名机构。
新公司将实施联席CEO（首席执行官）制度，美团CEO王兴和大众点评CEO张涛同时担任联席CEO和联席董事长。两家公司在人员架构上保持不变，并将保留各自的品牌和业务独立运营，包括以团购和闪惠为主体的高频到店业务，同时将加强优势互补，推动行业升级。
新闻稿未提及本次合并的财务细节及新公司架构下各公司业务安排。
张涛指出，“过去这些年两家公司有竞争也有差异化，帮助1,000万商家服务好10亿消费者，是两个团队共同的追求，合作是大势所趋，是两个团队的共同选择。”
艾瑞咨询此前公布的国内未上市科技企业估值排行榜，美团网和大众点评分别名列第七和第九，其估值分别为70亿美元和40.5亿美元。而英国金融时报最新报导对两家合并的新公司估值为200亿美元。
美团和大众点评是国内包括团购等细分领域的领头羊，糯米网排名其后。百度6月曾宣布，未来三年计划投资200亿元人民币予糯米网，布局O2O生态战略。
近年来，中国互联网行业已诞生了多起重量级的合并，例如网络视频行业的优酷土豆YOKU.N、打车软件业的滴滴快的以及生活服务平台58同城(WUBA.N)与赶集网的合并。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。