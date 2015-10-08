中国O2O巨擘美团网和大众点评宣布合并 竞争对手变伙伴

路透北京10月8日 - 中国最大两家O2O（线上线下）生活服务提供商--大众点评和美团周四宣布战略合作，双方将合组一家新公司。这将是一场价值超过100亿美元的合并，业内人士指出，双方从原来的直接竞争对手到合并，将可发挥协同优势，更好地与包括百度(BIDU.O)旗下糯米网等对手展开竞争。

据公司新闻稿，本次战略合作得到了双方战略投资人和财务投资人的大力支持，华兴资本担任本次交易双方的独家财务顾问。这些投资人包括红杉资本、阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)等知名机构。

新公司将实施联席CEO（首席执行官）制度，美团CEO王兴和大众点评CEO张涛同时担任联席CEO和联席董事长。两家公司在人员架构上保持不变，并将保留各自的品牌和业务独立运营，包括以团购和闪惠为主体的高频到店业务，同时将加强优势互补，推动行业升级。

新闻稿未提及本次合并的财务细节及新公司架构下各公司业务安排。

张涛指出，“过去这些年两家公司有竞争也有差异化，帮助1,000万商家服务好10亿消费者，是两个团队共同的追求，合作是大势所趋，是两个团队的共同选择。”

艾瑞咨询此前公布的国内未上市科技企业估值排行榜，美团网和大众点评分别名列第七和第九，其估值分别为70亿美元和40.5亿美元。而英国金融时报最新报导对两家合并的新公司估值为200亿美元。

美团和大众点评是国内包括团购等细分领域的领头羊，糯米网排名其后。百度6月曾宣布，未来三年计划投资200亿元人民币予糯米网，布局O2O生态战略。

近年来，中国互联网行业已诞生了多起重量级的合并，例如网络视频行业的优酷土豆YOKU.N、打车软件业的滴滴快的以及生活服务平台58同城(WUBA.N)与赶集网的合并。（完）