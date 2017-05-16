美团点评称整体业务已实现盈亏平衡 现金储备逾30亿美元

路透上海5月16日 - 针对近期市场的不利传言，合并已一年半的中国最大生活服务互联网平台美团点评周二回应称，公司整体业务已实现盈亏平衡，目前公司手中现金储备逾30亿美元。

美团点评周二公布其最新业绩，公司日完成订单量超1,800万，年度活跃买家2.4亿，活跃商家300万。美团点评在外卖、酒店旅游等业务领域取得迅猛增长，不断刷新行业新高，例如上周六（13日）美团外卖日完成订单量突破1,100万。

美团点评集团高级副总裁陈少晖称，“美团点评公司整体业务已经实现盈亏平衡，收入同比三位数增长，公司现金充沛，账上实际资金储备已超30亿美元。”

近期有传言美团点评新一轮融资计划中大股东腾讯(0700.HK)弃投，陈少晖表示完全是子虚乌有的事情。他还否认美团点评存在与投资人对赌的情况，并指出，公司一直以来的高成长性和在服务电商领域的创新能力，得到了全球科技领域最优秀投资人的认可，很多原有股东因为持续看好在过去一年不断增持。

新闻稿还引述腾讯投资管理合伙人林海峰的话称，“弃投之说纯属谣言，腾讯看好本地生活服务的未来前景和美团点评的持续布局，腾讯与美团点评的战略合作也正在不断深入。”

腾讯旗下的微信、手机QQ目前是美团点评重要的流量平台。在拥有9亿用户的微信，美团点评拥有大众点评和美团外卖两个入口。腾讯和美团点评还在本地营销、地图、支付等领域展开深度合作。

美团点评是由国内最大的两家生活服务O2O平台--美团与大众点评于2015年10月合并而成。去年1月合并后的公司完成首轮融资逾33亿美元，腾讯、DST、挚信资本领投，淡马锡、加拿大养老基金等机构亦参与投资，融资后新公司估值超过180亿美元。该融资创下中国互联网行业私募融资单笔金额最高纪录。（完）