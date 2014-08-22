墨尔本位列宜居城市榜首 大马士革垫底

图中为墨尔本雅拉河一景。 REUTERS/Toby Melville

路透伦敦8月19日 - 经济学人智库的调查显示，墨尔本连续四年成为全球最适宜居住的城市，乌克兰和中东动荡导致一些城市的排名下滑。

维也纳、温哥华和多伦多分列第二、三、四位。排名垫底的是叙利亚首都大马士革，倒数第二、三、四名分别为孟加拉首都达卡、巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港和尼日利亚的拉各斯。

调查还列出了过去五年宜居性下滑最严重的城市。大马士革再次居首，五年里下滑28%。俄罗斯圣彼得堡和莫斯科都下滑3.3%，索非亚下滑3.5%，雅典下滑3.7%。

乌克兰首都基辅下滑17.8%，在140个城市中排名第124位。

“排名……显示，2009年以来，世界平均宜居性下滑了0.7%，受累于稳定和安全分值下滑1.3%。”经济学人智库在声明中称。

“尽管幅度看起来不大，仍凸显出超过50个被调查城市在过去五年里宜居性下降。”

调查根据稳定、卫生保健质量、文化、环境、教育和基础设施等一些关键因素评估各城市的宜居性。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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