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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 14日 星期三 14:01 BJT

梅文和强生分揽美联与国联最佳教练

奥克兰运动家主帅梅文和华盛顿国民总教练强生周二分别荣膺本赛季MLB美联与国联最佳教练奖。梅文率运动家以黑马姿态夺下美联西区冠军，而强生则指挥国民拿下国联东区冠军，两人分别成为第五位和第六位在国联和美联都拿到最佳教练奖的教头。图为梅文资料图片。路透

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