（更正）哈佛研究显示女性风险投资者表现不及男性

（更正：因英文原文有误，更正第二段“Emily Weisburt”为“Emily Weisburst”）

路透旧金山8月21日（记者 Sarah McBride） - 哈佛大学一项研究显示，女性风险投资者的表现比男性风险投资者差15%左右，但在女性风险投资合伙人多于一位的企业男女差距在缩小。

“我们发现女性风险投资者的表现明显不如男性，”哈佛大学的Paul Gompers、Vladimir Mukharlyamov和Yuhai Xuan以及德克萨斯州大学奥斯汀分校的Emily Weisburst在名为《性别对风险投资的影响》（Gender Effects in Venture Capital）研究中称。

他们认为，缺乏男同事的指导是差距产生的部分原因。

研究基于1975-2003年期间的26,087个风险投资。风险投资可能需要数年才能见效，因此难以包含近期的案例。

作者们将最终上市的投资视为成功投资，数量为4,622个。

研究人员称，这些上市的投资中，只有4.6%有女性风险投资者参与，结论是女性做出的投资最终上市的可能性比男性低2.1%。

上市只是风险投资成功的一种形式。很多风险投资标的企业最终被巨资收购，这样的情况并没有在研究中获得体现。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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