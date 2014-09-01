更正-哈佛研究显示女性风险投资者表现不及男性

(更正：因英文原文有误，内文第二段“Emily Weisburt”应改为“Emily Weisburst”)

路透旧金山8月21日（记者 Sarah McBride） - 哈佛大学一项研究显示，女性风险投资者的表现比男性风险投资者差15%左右，但在女性风险投资合伙人多于一位的企业男女差距在缩小。

“我们发现女性风险投资者的表现明显不如男性，”哈佛大学的Paul Gompers、Vladimir Mukharlyamov和Yuhai Xuan以及德克萨斯州大学奥斯汀分校的Emily Weisburst在名为《性别对风险投资的影响》（Gender Effects in Venture Capital）研究中称。

他们认为，缺乏男同事的指导是差距产生的部分原因。

研究基于1975-2003年期间的26,087个风险投资。风险投资可能需要数年才能见效，因此难以包含近期的案例。

作者们将最终上市的投资视为成功投资，数量为4,622个。

研究人员称，这些上市的投资中，只有4.6%有女性风险投资者参与，结论是女性做出的投资最终上市的可能性比男性低2.1%。