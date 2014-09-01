更正-哈佛研究显示女性风险投资者表现不及男性

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
(更正：因英文原文有误，内文第二段“Emily Weisburt”应改为“Emily Weisburst”)
路透旧金山8月21日（记者 Sarah McBride） - 哈佛大学一项研究显示，女性风险投资者的表现比男性风险投资者差15%左右，但在女性风险投资合伙人多于一位的企业男女差距在缩小。
“我们发现女性风险投资者的表现明显不如男性，”哈佛大学的Paul Gompers、Vladimir Mukharlyamov和Yuhai Xuan以及德克萨斯州大学奥斯汀分校的Emily Weisburst在名为《性别对风险投资的影响》（Gender Effects in Venture Capital）研究中称。
他们认为，缺乏男同事的指导是差距产生的部分原因。
研究基于1975-2003年期间的26,087个风险投资。风险投资可能需要数年才能见效，因此难以包含近期的案例。
作者们将最终上市的投资视为成功投资，数量为4,622个。
研究人员称，这些上市的投资中，只有4.6%有女性风险投资者参与，结论是女性做出的投资最终上市的可能性比男性低2.1%。
上市只是风险投资成功的一种形式。很多风险投资标的企业最终被巨资收购，这样的情况并没有在研究中获得体现。（完）
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)