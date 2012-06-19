版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 6月 19日 星期二 09:23 BJT

蒙牛携手丹麦Arla 政策支持或助其摆脱丑闻

在中国乳业食品安全疑虑挥之不去之际，中国主要乳业集团--蒙牛乳业宣布与丹麦乳品巨擘Arla Foods(爱氏晨曦)合作。市场人士指出，有政府作背後推手，此战略协议料有助改善蒙牛管理及产品品质，但双方文化差异颇大，合作成效尚待考验。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐