蒙牛乳业称正初步洽商收购同业资产

辉山乳业被汇丰指其贷款违约 部分资产遭上海法院冻结
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透香港4月24日 - 中国主要乳业集团--蒙牛乳业(2319.HK)周三称，董事会确认近日曾就收购一家同业上市公司的若干资产进行非正式谈论，且处非常初步阶段；而现代牧业(1117.HK)亦表示，与第三方已就可能出售其若干资产进行初步磋商。
蒙牛乳业的声明称，留意到近日市场流传有关该公司可能收购一家从事乳业的香港上市公司的传闻。
“董事会确认，公司近日曾经与所指的目标公司就可能收购若干资産进行非正式的谈论。董事会重申该等谈论只是非常初步，本公司尚未就有关流传所指的收购作出任何决定。”蒙牛乳业称，但未有说明是哪一间公司。
不过同日现代牧业发出声明指出，留意到若干关于该公司可能被第三方收购的传闻，董事会澄清，并无接获任何一方采取有关任何建议收购公司之任何行动。但该公司与第三方已就可能出售本集团的若干资产进行初步磋商，惟并未达成或签立任何最终协议。
现代牧业大股东为私募股权投资公司KKR(KKR.N)，持股约24%。现代牧业早盘尾段股价升1.23%，报2.46港元；蒙牛则升1.86%，报21.9港元。(完)
(记者 梁慧仪; 审校 杨祯)
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