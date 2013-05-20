蒙牛与达能合并酸奶业务并获策略入股（更新版）

* 蒙牛与达能合并内地酸奶业务，组建新平台

* 达能间接入股蒙牛约4%股权，并有意增持

* 双方合并后占内地酸奶逾两成份额

* 蒙牛股价大升8.6%，创近17个月新高

(新增更多细节和更新蒙牛股价表现)

路透香港5月20日 - 中国乳制品生产企业--蒙牛乳业(2319.HK)宣布与法国食品企业达能(Danone)(DANO.PA)合并两者于内地的酸奶业务和组建合营，并获后者战略性入股后，周一早盘股价一度大涨8.6%，创近17个月以来新高。

两家公司与蒙牛母公司中粮集团的联合新闻稿称，达能并计划将来根据市场进展，增持蒙牛的股份。

蒙牛早盘高开逾3%后股价节节上升，最多曾大涨8.6%至26.6港元的2011年12月底以来的高位。香港时间10:03升6.53%，大盘恒生指数.HSI升1.54%。

根据两公司的框架协议，蒙牛及达能将分别注入10家和两家子公司以成立合资控股公司，完成后分别持有合资公司80%和20%的股权。两公司2012年的酸奶销售额合计约40亿元人民币，市场份额约21%。

蒙牛乳业的声明称，是次合并的低温产品业务包括产销及推广酸奶、酸奶饮品和可勺型乳品甜点等，双方的合作，目的是构建长期合资项目，作为收购、投资、经营境内低温产品业务的唯一平台，从而共同建立起种类丰富的酸奶产品组合。

现时计划蒙牛将注入其低温产品业务的相关资产负债，并在重组相关业务后，通过增资方式，由蒙牛低温子公司向达能发行股权，使达能持有每家蒙牛低温子公司增资后的注册资本总额的20%股权。

至于达能则将向合资公司注入其境内两家低温产品业务的相关资产负债，以及现金出资12.5亿元人民币。双方初步拟定合资年期为30年。

此外，蒙牛大股东中粮集团将向其与达能分别持有51%和49%的合营公司，出售蒙牛的8.3%已发行股本(约1.48亿股股份)，但未有透露作价。完成后，中粮集团透过其子公司持有蒙牛约27.83%的股权，仍为蒙牛单一最大股东。

就上述两项合作，达能的总投资额约26亿元人民币。

近年内地的食品安全问题备受关注，作为内地液体奶龙头的蒙牛则通过引进海外同业合作，以提升本身产品并扩大产品线。公司去年中就引进丹麦Arla Foods(爱氏晨曦)ARLAF.UL为战略伙伴，在奶酪、黄油及奶粉等乳制品产品研发技术合作。

蒙牛表示，这次与达能的协议不会影响与爱氏晨曦的合作。

爱氏晨曦常务副总裁兼蒙牛乳业董事芬·汉森表示，爱氏晨曦与蒙牛联手的位于北京的中丹乳品技术中心项目正在逐步开展，相信达能与蒙牛的合作将更加增强消费者对中国乳品的信心。

以上交易尚待相关政府部门批准，预计将花费数月时间完成。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)、(here)

(记者 梁慧仪；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。