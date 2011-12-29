蒙牛官网被"黑" 黑客称其为"民族的耻辱"

中国媒体报道，中国主要乳制品生产商蒙牛乳业周三夜间遭黑客入侵。此前，蒙牛承认其部分乳制品黄曲霉毒素M1超标。据新浪网和《人民日报》网站等多家中国新闻网站的截图显示，一自称为''愤怒的SIT小组''的黑客在蒙牛官网上留下一页讯息，称蒙牛是''民族的耻辱''。路透