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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 30日 星期五 07:15 BJT

蒙牛官网被"黑" 黑客称其为"民族的耻辱"

中国媒体报道，中国主要乳制品生产商蒙牛乳业周三夜间遭黑客入侵。此前，蒙牛承认其部分乳制品黄曲霉毒素M1超标。据新浪网和《人民日报》网站等多家中国新闻网站的截图显示，一自称为"愤怒的SIT小组"的黑客在蒙牛官网上留下一页讯息，称蒙牛是"民族的耻辱"。路透

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