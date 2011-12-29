蒙牛官网被"黑" 黑客称其为"民族的耻辱"

路透12月29日电---中国媒体报导称，中国主要乳制品生产商蒙牛乳业(2319.HK)周三夜间遭黑客入侵。此前，蒙牛承认其部分乳制品黄曲霉毒素M1超标。

根据新浪网和《人民日报》网站等多家中国新闻网站的截图显示，一自称为"愤怒的SIT小组"的黑客在蒙牛官网上留下一页讯息，称蒙牛是"民族的耻辱"。

《人民日报》报导称，这段文字周三午夜前出现在蒙牛官网，随即这段文字被移除，但周四早晨，无法打开蒙牛官网。

尽管多次联系，但路透未能立即联系到蒙牛官员就此置评。

中国国家质监检总局发布的检验报告显示，蒙牛四川一家工厂的牛奶被检测出含有黄曲霉毒素。该物质能造成肝脏严重损伤，包括致癌。

蒙牛上周末在声明中表示，公司已销毁了这批有问题的牛奶。

蒙牛的这起最新丑闻周三在新浪微博上引发了消费者的强烈反应。蒙牛成为新浪微博上被搜索最多的关键词，且成千上万新浪微博用户呼吁抵制蒙牛产品。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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