蒙牛官网被"黑" 黑客称其为"民族的耻辱"

韩国确认一乳牛场出现口蹄疫 称疫情不大可能扩散
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
路透12月29日电---中国媒体报导称，中国主要乳制品生产商蒙牛乳业(2319.HK)周三夜间遭黑客入侵。此前，蒙牛承认其部分乳制品黄曲霉毒素M1超标。
根据新浪网和《人民日报》网站等多家中国新闻网站的截图显示，一自称为"愤怒的SIT小组"的黑客在蒙牛官网上留下一页讯息，称蒙牛是"民族的耻辱"。
《人民日报》报导称，这段文字周三午夜前出现在蒙牛官网，随即这段文字被移除，但周四早晨，无法打开蒙牛官网。
尽管多次联系，但路透未能立即联系到蒙牛官员就此置评。
中国国家质监检总局发布的检验报告显示，蒙牛四川一家工厂的牛奶被检测出含有黄曲霉毒素。该物质能造成肝脏严重损伤，包括致癌。
蒙牛上周末在声明中表示，公司已销毁了这批有问题的牛奶。
蒙牛的这起最新丑闻周三在新浪微博上引发了消费者的强烈反应。蒙牛成为新浪微博上被搜索最多的关键词，且成千上万新浪微博用户呼吁抵制蒙牛产品。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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