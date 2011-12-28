蒙牛H股开盘大跌23.95%

路透香港12月28日电---中国主要乳制品生产商--蒙牛乳业(2319.HK)周三公告称,公司一批产品近期被验出致癌物质黄曲霉素(M1)超标,相信是因为出产地个别奶牛养殖场饲料发霉和变质所引起.市场认为,尽管此次事件暂无消费者受到损害,但短线料将冲击消费信心.

分析师指出,尽管蒙牛有问题的产品并未出库,未如前几次严重,但此料再度引发对於中国乳制品食品安全的疑虑.港股在休假两日後今日恢复交易,蒙牛股价势必受到考验.

上周六国家质检总局对全国液体乳产品进行的抽检,发现蒙牛所属眉山工厂的某一批次产品M1超标.蒙牛今早在交易所发布公告并称,该产品并未流向市场,目前包括香港在内的中国境内外市场销售均为合格产品.蒙牛重申将作好质量关,确保产品质量安全.

蒙牛周日也在公司网站上发布公告称,由於该批次产品在接受抽检时尚未出库,公司立即将全部产品进行了封存和销毁,确保没有问题产品流向市场.

香港股市周一及周二因圣诞公众假期休市.今日蒙牛开盘大跌23.95%,报20港元.

蒙牛公司此前已遭遇2008年的"三聚氰胺"事件、2009年的特仑苏事件,以及2011年的小学生饮用蒙牛纯牛奶集体中毒事件.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴

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