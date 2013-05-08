蒙牛乳业折价收购现代乳业 稳定奶源

路透香港5月8日 - 中国主要乳业集团--蒙牛乳业(2319.HK)周三称，以每股2.45港元收购现代牧业(1117.HK)26.92%股份，总作价31.78亿港元。

此收购价较现代乳业昨日收盘价2.79港元折价约12%。

蒙牛在交易所发布公告指出，“本次购股交易将加强本集团与现代牧业之间的合作，并成为本集团优质牛奶供应的稳定来源。 ”

蒙牛为中国最大的乳制品生产商之一，主要从事生产及分销优质乳制品，包括液体奶、冰淇淋及其他乳制品的业务。而私募股权投资公司KKR(KKR.N)持股约24%的现代乳业，则是蒙牛的原料奶供应商。

蒙牛与现代乳业洽谈收购在市场流传已久，上月底蒙牛及现代乳业分别发布公告称正在与一家同业就收购资产进行初步磋商。

食品安全一直是中国奶品公司主要议题，最为人所知的是2008年三聚氰胺事件,中国主要乳制品生产商蒙牛、伊利股份(600887.SS)纷纷落马，其后仍有大大小小的的相关事件传出。蒙牛一批产品在2011年底一批产品遭国家质检总局验出致癌物质黄曲霉素(M1)超标，亦曾令股价重挫。(完)

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(记者 李珊珊; 审校 屈桂娟)

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