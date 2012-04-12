蒙牛称杨文俊不再兼任总裁

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透香港4月12日电---中国主要乳制品生产商--蒙牛乳业(2319.HK)周四宣布,杨文俊不再兼任总裁职务,由孙伊萍接替,但他仍将继续留任为公司副主席.
蒙牛的声明称,杨文俊已连续两年担任上市公司的总裁,及连任两届主要营运子公司--内蒙古蒙牛乳业的总裁.根据内蒙古蒙牛章程,总裁任期一般不超过两届.同时,杨文俊亦希望有更多精力专注集团整体策略计划及发展,故决定自今天起不再兼任总裁,但将留任公司副主席,及内蒙古蒙牛的副董事长.
现年45岁的孙伊萍此前曾任中粮地产(集团)股份有限公司副总经理、中粮集团(西南)大区总经理等职务.她在国际品牌快速消费品行业具有十多年的管理经验.她亦同时获委任为内蒙古蒙牛乳业的董事,即日起生效.
蒙牛乳业今天收盘持平於23.2港元,过去一个月累计涨约11.8%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
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