蒙牛称杨文俊不再兼任总裁

蒙牛的声明称,杨文俊已连续两年担任上市公司的总裁,及连任两届主要营运子公司--内蒙古蒙牛乳业的总裁.根据内蒙古蒙牛章程,总裁任期一般不超过两届.同时,杨文俊亦希望有更多精力专注集团整体策略计划及发展,故决定自今天起不再兼任总裁,但将留任公司副主席,及内蒙古蒙牛的副董事长.