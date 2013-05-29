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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 29日 星期三 11:55 BJT

奔驰因安全气囊隐患召回逾6,000辆A级车

戴姆勒正召回逾6,000辆梅赛德斯-奔驰A级掀背车(Hatchback)，因乘客座位安全气囊存在隐患。该公司称单在德国就有约6,000辆车受到影响，其他市场受影响车辆数量尚不确定。戴姆勒表示，由于气囊缺陷，可能某些时候在发生事故时气囊不能正确启动。路透

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