奔驰因价格垄断被罚3.5亿元

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海4月23日 - 江苏省物价局周四称，对奔驰汽车价格垄断案依法作出行政处罚，对奔驰公司罚款3.5亿元，对部分经销商罚款786.9万元。
新华社去年8月曾报导称，奔驰被发现在华售后服务有价格操控行为，但新华社报导当时没有提到可能的处罚。
江苏省物价局周四在其网站上贴出了对奔驰公司作出行政处罚的声明。 （完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。