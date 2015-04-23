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中国财经 | 2015年 4月 23日 星期四 11:26 BJT

奔驰因价格垄断被罚3.5亿元

路透上海4月23日 - 江苏省物价局周四称，对奔驰汽车价格垄断案依法作出行政处罚，对奔驰公司罚款3.5亿元，对部分经销商罚款786.9万元。

新华社去年8月曾报导称，奔驰被发现在华售后服务有价格操控行为，但新华社报导当时没有提到可能的处罚。

江苏省物价局周四在其网站上贴出了对奔驰公司作出行政处罚的声明。 （完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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