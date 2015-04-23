奔驰因价格垄断被罚3.5亿元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海4月23日 - 江苏省物价局周四称，对奔驰汽车价格垄断案依法作出行政处罚，对奔驰公司罚款3.5亿元，对部分经销商罚款786.9万元。
新华社去年8月曾报导称，奔驰被发现在华售后服务有价格操控行为，但新华社报导当时没有提到可能的处罚。
江苏省物价局周四在其网站上贴出了对奔驰公司作出行政处罚的声明。 （完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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