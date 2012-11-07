奔驰10月全球销量增逾6% 但在华销售再次下滑

戴姆勒周二表示，旗下品牌梅赛德斯奔驰10月再次克服在中国这一主要成长市场销售疲弱局势，全球汽车销量增长逾6%，创下历来10月的销量纪录新高。但奔驰在中国市场持续严重落後于德国品牌宝马和奥迪，後两者在中国市场成长更快。路透