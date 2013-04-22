奔驰预计今年在华汽车销量将会增长

路透4月20日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)旗下奔驰(平治/宾士)预计，今年在中国的汽车销售将会增长。

戴姆勒中国业务主管Hubertus Troska在周六的上海车展上对记者表示：“我们将会增长。”但未透露更多细节。

戴姆勒执行长Dieter Zetsche称，中国高端汽车市场今年可能“以较高的个位数或较低的两位数速度”增长。

宝马汽车(BMWG.DE)的销售总监Ian Robertson周六表示，该公司预计今年在中国市场将实现“较高的个位数”销售增长。(完)

(编译 王翔琼; 审校 程琳)

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