梅赛德斯-迈巴赫S600将亮相广州车展

路透法兰克福11月11日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)周二称将推出旗下梅赛德斯-奔驰S级轿车的全新顶级版本，其中包括一款多功能运动型车（SUV）和一款冠以“迈巴赫”品牌的高端超豪华轿车。

戴姆勒称将在本月的广州和洛杉矶车展推出这款全新梅赛德斯-迈巴赫S600，这证实了路透今年四月份的相关报导。

梅赛德斯-奔驰2012年停产迈巴赫，因其销售业绩不佳。迈巴赫拥有独一无二的设计，售价约38万美元。

当时，迈巴赫是梅赛德斯-奔驰旗下独立的品牌，购买者有俄罗斯富商阿布拉莫维奇（Roman Abramovich）、说唱音乐人Jay-Z和西班牙国王卡洛斯（King Juan Carlos）等名流。

梅赛德斯-奔驰营销及销售主管奥拉·凯伦纽斯（Ola Kaellenius）称，全新的梅赛德斯-迈巴赫车辆预计在中国、美国、俄罗斯和日本销量会很好。

梅赛德斯-奔驰表示将启用全新的车型命名体系，以帮助消费者理解公司日益壮大的车型。

梅赛德斯-奔驰乘用车公关负责人Jens Thiemer表示，梅赛德斯-奔驰旗下的SUV车型将在常见的“GL”系列中销售。（完）

编译：高良萍 发稿：王凤昌

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