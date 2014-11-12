梅赛德斯-迈巴赫S600将亮相广州车展

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福11月11日 - 戴姆勒 周二称将推出旗下梅赛德斯-奔驰S级轿车的全新顶级版本，其中包括一款多功能运动型车（SUV）和一款冠以“迈巴赫”品牌的高端超豪华轿车。
戴姆勒称将在本月的广州和洛杉矶车展推出这款全新梅赛德斯-迈巴赫S600，这证实了路透今年四月份的相关报导。
梅赛德斯-奔驰2012年停产迈巴赫，因其销售业绩不佳。迈巴赫拥有独一无二的设计，售价约38万美元。
当时，迈巴赫是梅赛德斯-奔驰旗下独立的品牌，购买者有俄罗斯富商阿布拉莫维奇（Roman Abramovich）、说唱音乐人Jay-Z和西班牙国王卡洛斯（King Juan Carlos）等名流。
梅赛德斯-奔驰营销及销售主管奥拉·凯伦纽斯（Ola Kaellenius）称，全新的梅赛德斯-迈巴赫车辆预计在中国、美国、俄罗斯和日本销量会很好。
梅赛德斯-奔驰表示将启用全新的车型命名体系，以帮助消费者理解公司日益壮大的车型。
梅赛德斯-奔驰乘用车公关负责人Jens Thiemer表示，梅赛德斯-奔驰旗下的SUV车型将在常见的“GL”系列中销售。（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。