梅赛德斯-奔驰第一季中国销量激增 远超宝马

路透法兰克福4月12日 - 周二公布的月度登记数据显示，今年第一季度梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)在中国市场的销量增幅是宝马汽车(BMWG.DE)的三倍，成为全球最畅销的豪车品牌。

戴姆勒(DAIGn.DE)旗下的梅赛德斯-奔驰因近期扩张中国业务而获得优势，该公司在中国开始生产一款长轴距C级轿车，这是2014年该公司的最畅销车型。

中国是全球最大的轿车市场。数据显示，第一季梅赛德斯-奔驰在中国市场的销量跃增36.4%，而宝马的中国销量增幅仅为11.2%。

登记数据显示，梅赛德斯-奔驰第一季总销量为483,487辆，超过宝马的478,743辆。奥迪第一季销量为455,750辆。

IHS Automotive预计，梅赛德斯-奔驰豪车销量今年将达到1,943,068辆，落后于宝马的1,948,019辆，奥迪销量将为1,848,473辆。

该公司预计明年梅赛德斯-奔驰销量为2,011,947辆，超过宝马的1,961,027辆。(完)