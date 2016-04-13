梅赛德斯-奔驰第一季中国销量激增 远超宝马

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透法兰克福4月12日 - 周二公布的月度登记数据显示，今年第一季度梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)在中国市场的销量增幅是宝马汽车(BMWG.DE)的三倍，成为全球最畅销的豪车品牌。
戴姆勒(DAIGn.DE)旗下的梅赛德斯-奔驰因近期扩张中国业务而获得优势，该公司在中国开始生产一款长轴距C级轿车，这是2014年该公司的最畅销车型。
中国是全球最大的轿车市场。数据显示，第一季梅赛德斯-奔驰在中国市场的销量跃增36.4%，而宝马的中国销量增幅仅为11.2%。
登记数据显示，梅赛德斯-奔驰第一季总销量为483,487辆，超过宝马的478,743辆。奥迪第一季销量为455,750辆。
IHS Automotive预计，梅赛德斯-奔驰豪车销量今年将达到1,943,068辆，落后于宝马的1,948,019辆，奥迪销量将为1,848,473辆。
该公司预计明年梅赛德斯-奔驰销量为2,011,947辆，超过宝马的1,961,027辆。(完)
(编译 王颖；审校 陈宗琦)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。