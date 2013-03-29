招行和民生银行去年净利增约三成 中信银行仅略增

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透上海3月29日 - 中国三家中型股份制商业银行周五共同公布年报，受益于资产规模扩大及成本有效控制,招商银行(600036.SS)和民生银行(600016.SS)去年净利增长约三成,而中信银行(601998.SS)去年主动增提拨备，净利仅略增。
招商银行(3968.HK)去年实现净利452.77亿元，同比增25.3%，每股收益2.10元。公司分红预案为每10派现6.3元。民生银行(1988.HK)实现净利375.63亿元，同比增长34.54%；每股收益1.34元。公司2012年度下半年分配预案为拟每10股派现1.5元。
中信银行(0998.HK)去年实现净利310.32亿元，同比增长0.69%；每股收益0.66元。该公司分配预案为拟每10股派现1.5元。
关于2013年业务展望，中信银行预期资产目标增速14%左右，自营存款目标增速14%左右;同时将积极调整优化业务结构、客户结构、盈利结构；净利润实现平稳增长；不良贷款率控制在较低水平。
招行预计今年自营贷款计划新增2,650亿元左右，自营存款计划新增3,100亿元左右。该行将努力提升批发业务竞争力;持续增加零售银行利润贡献，全力确保私人银行与财富管理业务领先优势。
以下是三家银行的主要指标：
招商银行 中信银行 民生银行
净利差 2.87% 2.61% 2.75%
同比变动(百分点) -0.07 -0.24 -0.21
不良贷款率 0.61% 0.74% 0.76%
同比变动(百分点) +0.05 +0.14 +0.13
拨备覆盖率 351.79% 288.25% 314.53%
资本充足率 12.14% 13.44% 10.75%
同比变动(百分点) +0.61 +1.17 -0.11
核心资本充足率 8.49% 9.89% 8.13%
同比变动(百分点) +0.27 -0.02 +0.26 （完）
欲了解详情,可点选上海证交所网站
招商银行:(here)
中信银行:(here)
民生银行:(here)
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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