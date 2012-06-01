招商银行和招商证券双双曝出违规行为--公告

资料图片 在上海的一家招商银行，顾客正在与工作人员交谈。 REUTERS/Aly Song

路透北京6月1日电---以资产计中国第六大银行--招商银行(3968.HK)(600036.SS)周四晚间公告称,国家审计署对其2010年度财务收支情况审计後发现,该行个别分支机构存在违规办理存贷款的问题.

招商局旗下另一家上市公司--招商证券(600999.SS)同日亦发布公告公布审计结果,亦存在三项重大违规.

招行公告称,截至目前,审计指出的问题绝大多数已经整改,涉及的贷款大部分已经收回,其余贷款也已采取了相应的风险防范和化解措施,并将进一步清收.

"此次审计发现的问题,对本行整体经营业绩以及财务报表没有影响."公告称.

是次审计,是国家审计署於2011年对招商局集团及其下属公司2010年度财务收支进行的审计.

对招商证券的审计结果指出,其存在的问题有:2009年至2010年,招商证券员工用作报销费用凭证的发票中,有不合规发票,涉及金额1,464.58万元人民币.

2010年,招商证券个别董事以350万元取得私募基金3.5%的股权;个别高管人员配偶及直投子公司少数员工在未实际出资的情况下,受让拟上市公司50万股股份并收取相应的分红款22.50万元;2009年,招商证券在与客户签订补充协议过程中,因相关决策制度不完善而调减应收财务顾问费.

不过招商证券亦称,"此次审计发现的问题,不影响本公司整体经营业绩,对已公告的财务报表无实质性的影响."

招行今年第一季净利按年升32%,达到116.4亿元人民币;每股盈余(EPS)为0.54元.(完)

--发稿 张胜男; 审校 乔艳红

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