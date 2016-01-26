招行与滴滴在支付等金融领域全面合作 将成滴滴战略投资方

路透北京1月26日 - 中国股份制银行--招商银行(600036.SS)(3968.HK)周二与滴滴出行宣布达成战略合作，将与滴滴打车在信用卡支付、消费类信贷以及对公现金业务管理等方面进行合作；此外招行将成为滴滴出行的战略投资方。

在双方的战略合作发布会上，招商银行表示，支付是此次合作的重要内容，招行自主开发的在线支付平台“一网通”将成为滴滴出行的支付方式之一；而在消费金融领域，双方将试水汽车金融，利用双方的数据对购车客户进行综合风控评估。

“招行开通的‘一网通’是我们互联网金融布局中‘外接流量’战略的体现，可以让支付对接场景，使银行卡走向前台；未来招行还将加大输出金融服务的能力，加大与三方平台的合作。”招行副行长赵驹表示。

此前，招行零售部负责人表示，互联网技术对金融业是结构性的改变，不可能以修修补补的方式实现，招行零售二次转型提出“外接流量，内建平台，流量经营”，将从“手机银行”和“掌上银行”两个APP改造零售结构。

赵驹表示，招行的在线支付平台嵌入到滴滴的支付环节中，银行可以拓展移动互联网和平台端的获客渠道，把互联网公司的流量转化为银行客户；推动一个事情发展要有基础，银行卡支付是基础，与滴滴合作专注场景。

一位知名互联网金融公司负责人表示，招行此次合作是希望通过这个合作更多切入线下场景，也说明传统金融机构也在用互联网思维方式重新组织布局。

不少银行业人士认为，“场景”是此次合作中招行的核心。对于场景的意义，招行首席信息官陈昆德表示，滴滴出行上有用户的地理数据，据此招行信用卡可以更加精准的发放优惠券，营销获客可以更直接有效。

其实，除了通过在互联网生活场景中嵌入金融服务，从而增加零售客户的获客渠道。招行还通过与滴滴的合作切入到对于新兴产业的金融支持。有基金经理坦言，银行低估值的主要原因之一是其体制机制只适合于工业化时代的融资，强调的是抵押，而在后工业化时代，则无法对接新兴产业的客户。

此次招行与滴滴也有公司级的合作，如战略投资、现金管理等。“总行设立了专门的战略客户部，来对接如TMT产业的客户，这次合作就是相关战略部门牵头并达成了一篮子的合租安排。”一位招行总行人士表示。

**风控升级**

双方合作在展业、获客上的作用明显，但是与拥有数据资产的互联网公司合作对于传统银行的风控亦有提升。

招行表示，该行将成为滴滴司机分期购车合作的银行，并将依据司机个人信用报告和滴滴的数据来综合评估分期金额。

多位买方金融行业投资人士坦言，目前银行估值偏低，机构投资者对银行股兴趣不是很浓，主要还是基于银行资产质量下行，投资者银行股有很多担忧；大家关心资产质量见底，不良增速趋缓。

银行通过合作从互联网获取数据对接风控模型，也为保障资产质量带来利好。陈昆德表示，招行和滴滴在风控上是有合作对接的。

另有券商银行业分析人士指出，目前银行的风控模式也在不断微调，这个过程一直在继续；“说到大数据风控，比如打车的轨迹往返固定两个地点，就可以辅助说明的确是在那里上班。”（完）