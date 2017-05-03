招商证券与海尔电器拟成立物流并购基金 规模100亿元--报载

路透上海5月3日 - 中国证券报周三援引招商证券(600999.SS)(6099.HK)称，将与海尔电器集团成立总规模100亿元人民币的物流产业并购基金；双方将在家电、物流、健康、跨境、家居和TMT等领域共同开展股权投资、资本市场运作服务等产融方面合作。

报导指出，海尔电器集团将与招商证券旗下的全资私募基金子公司--招商致远资本投资有限公司围绕日日顺物流业务的布局进行投资，并以此为基础，在股权融资、债权融资、资产管理等资本市场其他方面进一步深化合作内容。

“双方成立百亿物流并购基金不仅为招商证券的创新性转型带来了契机，还带动了招商证券与海尔电器集团的全面合作，”报导援引招商证券总裁兼首席执行官王岩表示称。

报导并援引海尔集团总裁、海尔电器集团董事会主席周云杰表示，海尔正从制造产品平台转型为孵化创客的平台。未来，日日顺物流变成一个链接器，一端连接终端用户的痛点和需求实现体验迭代，一端连接品牌商的产品和服务实现共赢，成为“产业+金融”合作模式的业界标杆。

据了解，海尔电器集团在家电及物流领域有着深度布局--海尔电器旗下的日日顺物流在全国拥有15个发运基地、6,000个大件送装HUB库、仓储面积达500万平方米以上，同时在全国2,918个县建立6,000个送装网点，形成了3,300条循环班车线路。（完）