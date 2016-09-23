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中国财经 | 2016年 9月 23日 星期五 10:26 BJT

招商证券拟在港上市集资高至约15亿美元--IFR

路透香港9月23日 - 汤森路透旗下IFR周五报导，中国大型券商--招商证券(600999.SS)计划在香港发行H股集资约13-14.7亿美元。

报导引述熟悉情况的消息人士称，招商证券计划在香港发售8.91亿股H股，招股价区间为每股11.54-12.78港元。该招股价区间属初步范围，公司将根据周五的汇率走势进行微调。

招商证券目标将其是次股份发行当中六成配售予约10名基础投资者，包括内地保险公司、政府投资基金、国有企业及民企等。

暂时未能获得招商证券作出回应。（完）

(编译 梁慧仪; 审校 张喜良)

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