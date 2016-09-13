招商证券拟发行不超过11.8亿股H股 预计今年业绩可能大为减退

路透香港9月13日 - 中国大型券商招商证券(600999.SS)称，拟发行不超过11.8亿股H股在香港上市，集资主要作拓展业务之用，并预计今年的业绩可能大为减退。

招商证券在上海交易所的声明称，H股保荐人已收到香港联交所向其发出的信函，确认已审阅其上市申请。该公司拟发行不超过11.8亿股境外上市外资股在主板上市。

据汤森路透旗下IFR此前的报导指出，招商证券今天开始为其价值15-18亿美元的IPO（首次公开发售）预先推介，本月稍后展开路演，联席保荐人为招商证券、摩根大通以及摩根士丹利。

招商证券在联交所的上市文件中称，自今年中以来中国股市持续波动，经纪成交额相当低且股市状况低迷，倘若中国股市及投资气氛在下半年没有改善，预料公司截至2016年12月底止年度的财务表现与2015年相比会大为减退。

文件显示，今年上半年，该公司录得收入及其他收益总额87.3亿元，利润22.4亿元，分别按年下降57%及70%。

而该公司于2013、2014及2015年的收入及其他收益总额分别为77.4亿元、137.7亿元及349.9亿元人民币，利润分别为22.4亿元、38.8亿元及109.3亿元。

招商证券表示，H股上市集资所得款项将用于发展经纪及财富管理业务以满足客户日益增加的投资和融资需求，拓展机构客户服务及投资和交易业务以及为境外子公司招证国际提供额外资金支持其杠杆及结构融资业务等等。

招商局集团为招商证券最大股东，现时的持股比例约50.86%。

香港时间13:48，招商证券A股跌0.98%，报17.17元。（完）

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