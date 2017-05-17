债券通是中国债市开放快车道 年均流入量或超800亿美元--招商

路透上海5月17日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，周二晚间中国央行和香港金管局联合宣布的债券通是中国扩大金融市场特别是银行间债券市场开放的新举措，为“以资产配置需求为主的央行类机构和中长期投资者”投资中国债券市场提供一个便捷的“一点接入”模式。

报告指出，债券通是中国债券市场开放的快车道，有利于加快中国债券市场与国际接轨，将成为中国资本出海的重要渠道。未来5年间，中国债券市场年均的国际资本流入量有望超800亿美元，是富含业务机遇的“蓝海”。

以下是《中国债券市场开放的快车道——债券通》报告的主要内容：

一、债券通是中国债券市场开放的快车道。尽管央行的公告未明确债券通开通的时间，但结合总理此前的讲话，市场预期债券通有望在2017年7月正式开通，这可能是央行和香港金管局选择在这个时点发表公告的初衷之一。香港是“一带一路”中的重要一环，金融合作也是“一带一路”战略的重要组成部分，“债券通”是“一带一路”战略布局的有机组成部分。

本次公告最大的亮点是强调债券通是中国扩大金融市场特别是银行间债券市场开放的新举措，为“以资产配置需求为主的央行类机构和中长期投资者”投资中国债券市场提供一个便捷的“一点接入”模式。这第一个“点”或者“直通车”选择设立在香港，有利于巩固与提升香港国际金融中心地位，保持香港长期的稳定和繁荣。

二、债券通提升利率债的相对投资价值。从更长的时间维度看，在人民币国际化的背景下，“债券通”为国际投资者配置中国债券资产提供了更为便捷的“快车道”，为中国债券市场带来更加多元化的投资者结构，更为多样性的资金来源和更为丰富的配置理念。当然，从国际经验看，市场开放的主要风险之一是国际投资者可能带来更大的市场波动性。

从投资机会角度而言，国际中长期投资者更加倾向于选择中国的国债和政策性金融债等利率债品种，更注重长期投资和配置的价值，因此可以推断随着“债券通”的逐步推进，和中长期国际投资者在中国债券市场中占比的稳步提升，利率债的相对投资价值可能更为突出。

三、债券通加快中国债券市场与国际接轨。此前制约中国债券市场开放进程的一个重要因素是国内债券市场在交易清算、托管、信用评级、会计核算、税收优惠等等多个方面与国际规则不够接轨。而作为国际金融中心，香港拥有与国际接轨的金融基础设施和市场体系，许多国际大型机构投资者已经接入香港交易结算系统。

即将开通的“北向通”，允许香港及其他国家与地区的境外投资者（以下简称境外投资者）经由香港与内地基础设施机构之间在交易、托管、结算等方面互联互通的机制安排，投资于内地银行间债券市场，有助于通过“边干边学”的方式加快中国债券市场与国际市场接轨的步伐。央行和金管局强调，“北向通”遵守现行内地银行间债券市场对外开放政策框架，同时尊重国际惯例做法。

四、债券通也将成为中国资本出海的重要渠道。近年来，随着人均收入的逐步提高和国民财富的逐步积累，中国投资者在全球配置资产的需求不断提升，相对低风险的国际债券资产有望逐步受到重视。“债券通”在“引进来”的基础上未来一定会“走出去”，“ 北向通”开通之后“南向通”也将择机推出，便利中国资本出海，便利国内投资者配置全球债券资产，实现资产多元化。

五、“北向通”没有投资额度限制。由此可以看出中国决策层向国际中长期投资者全面开放债券市场的态度和决心。目前国际投资者在中国债券市场中的占比仍不到2%，远低于新兴市场的平均水平，更低于发达国家的水平，提升的空间巨大。

根据我们此前的估算，未来5年间，中国债券市场年均的国际资本流入量有望超800亿美元，是富含业务机遇的“蓝海”。千里之行始于足下，债券通对于国内和香港乃至全球投资者和债券市场参与者都是一条通往更大业务机会的“快车道”。（完）