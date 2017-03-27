招商银行和邮储银行拟发行优先股 募资用于补充资本

路透上海3月27日 - 中国两家全国性银行--招商银行(600036.SS)(3968.HK)和邮储银行(1658.HK)上周末均刊登公告称，拟分别发行至多350亿元人民币和500亿元优先股，募资全部用于补充一级资本。

招商银行公告显示，拟在境外发行至多75亿元优先股；境内优先股数量不超过2.75亿股，总金额不超过275亿元，均是采取非公开发行方式，一次或分次分行。

招行称，近阶段境内外监管机构加强了对银行资本充足率的监管力度，该行认为在当前资本状况及未来发展规划的基础上，需要发行优先股，以保留一定的资本充足率安全边际。

招行拟发行的优先股票面股息率包括基准利率和固定利差两个部分，境内优先股基准利率为相应期次境内优先股发行缴款截止日或基准利率调整日前20日待偿期为五年的中国国债到期收益率算术平均值，固定利差一经确定不再调整。

邮储银行上周五晚间公告称，为进一步提升综合竞争实力，改善资本结构，增加银行的持续发展能力，公司拟在境外非公开发行不超过5亿股的优先股，票面股息率采取可分阶段调整的股息率，包括基准利率和固定溢价两部分。

根据国家相关规定，招行和邮储银行均表示，当其他一级资本工具触发事件发生时，即核心一级资本充足率降至5.125%（或以下）时，或二级资本工具触发事件发生时，例如银监会认定若不进行转股或减记，公司将无法生存时，该行将有权把优先股强制转为A股。

招行A股周一午后报19.11元，涨0.33元，或1.76%；邮储银行午后报4.79港元，跌0.62%。（完）