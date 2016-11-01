招商证券获招商局集团增持H股 涉资逾3亿港元--联交所资料

路透香港11月1日 - 据香港联交所最新资料，招商局集团上周连续两天在市场增持旗下招商证券(6099.HK)(600999.SS)H股，涉资逾3.07亿港元。

联交所的权益披露资料显示，招商局集团上周三和四（26及27日），分别在场内买入约514.34万股和2,044.6万股招商证券H股，每股平均价俱为12港元。经这两次增持后，招商局集团持有招商证券H股的比例，由原来的27.89%升至30.5%。

招商证券H股10月7日在联交所挂牌，招股价为12港元，其香港IPO（首次公开发售）集资107亿港元，是继中国邮政储蓄银行(1658.HK)之后另一只较大型新股上市。

自上市后，招商证券H股股价持续在招股价上下徘徊，最低报11.58港元，最高为12.18港元。该股今天收高2.4%，报11.96港元，略低于招股价；其A股则升0.56%，报18.05元人民币。（完）