招商证券获招商局集团增持H股 涉资逾3亿港元--联交所资料

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月1日 - 据香港联交所最新资料，招商局集团上周连续两天在市场增持旗下招商证券(6099.HK)(600999.SS)H股，涉资逾3.07亿港元。
联交所的权益披露资料显示，招商局集团上周三和四（26及27日），分别在场内买入约514.34万股和2,044.6万股招商证券H股，每股平均价俱为12港元。经这两次增持后，招商局集团持有招商证券H股的比例，由原来的27.89%升至30.5%。
招商证券H股10月7日在联交所挂牌，招股价为12港元，其香港IPO（首次公开发售）集资107亿港元，是继中国邮政储蓄银行(1658.HK)之后另一只较大型新股上市。
自上市后，招商证券H股股价持续在招股价上下徘徊，最低报11.58港元，最高为12.18港元。该股今天收高2.4%，报11.96港元，略低于招股价；其A股则升0.56%，报18.05元人民币。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。