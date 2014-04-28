独家：默克出售消费医保事业进入最后阶段 拜耳及利洁时领跑-消息

路透伦敦/纽约4月26日 - 熟知内情消息人士表示，美国制药大厂默克(Merck & Co Inc)(MRK.N)出售消费性医保部门事业的协商已经进入最后阶段，交易总价接近140亿美元，参与收购竞争的业者包括德国拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)以及英国利洁时(Reckitt Benckiser)(RB.L)，最快下周就将达成协议。

消息人士指出，拜耳及利洁时在这场收购战中居于领先地位，两家公司对于默克消费性事业的出价都在135亿美元左右；默克消费性事业最知名的产品包括水宝宝(Coppertone)防晒产品，以及抗过敏药物Claritin。

一名人士指出，两家竞购业者均非常想要买进这项资产，最后阶段还有可能提高出价。所有提供消息的人士都不愿具名，因此事尚未公开。

默克、拜耳、利洁时的代表都不愿置评。(完)

(编译 张明钧; 审校 李爽)

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