美股业绩：默克第四季营收逊于预期，且2016年财测谨慎

路透2月3日 - 美国制药大厂默克 周三发布谨慎的2016年财测，并公布第四季关键药品--治疗糖尿病的Januvia和治疗关节炎的Remicade--销售表现令人失望，拖累股价一度下跌近3%。

“我们对财报和财测的最初感觉，再次肯定了我们对默克的中性看法，Januvia和Remicade等关键产品面临压力可能令短期增长受限，”瑞士信贷分析师Vamil Divan表示。

默克是继辉瑞(Pfizer) 之后的美国第二大制药厂。该公司预计，扣除特殊项目后2016年全年每股盈余(EPS)为3.60-3.75美元，汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预期为3.72美元。

默克表示，预计2016年营收为387-402亿美元，此前华尔街预估为402.5亿美元。

第四季营收下降3%至102.2亿美元，低于分析师预估的103.5亿美元。如果剔除美元走强影响，营收应增加4%。

第四季净利从73.2亿美元降至9.76亿美元。

扣除去年收购Cubist Pharmaceuticals的成本和其他特殊项目后，默克第四季EPS为0.93美元，高于华尔街预期的0.91美元。分析师大多将这归功于税率下降。

默克周三收低0.7%，报50.05美元。(完)