欧洲个股：默克集团表示有实力进行更多收购

路透法兰克福5月9日 - 德国化学和医药公司默克集团 周五对股东表示，有财务实力进行更多收购。该公司此前以26亿美元将英国安智电子材料公司(AZ Electronic Materials) 收入麾下。

“我们有能力采取大胆的举措，我们有进行投资和收购的实力，”首席执行官Karl-Ludwig Kley在集团年会上表示。

默克的现金流强劲，使其可以很快偿还债务。

默克上周完成收购安智电子材料的交易，并计划6月初让安智从伦敦股票交易所退市。默克是全球最大的显示屏液晶生产商，安智主要为平板电脑和智能手机生产高科技化学材料。(完)