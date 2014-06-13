美制药商默克有兴趣收购更多生物科技公司--研发主管

路透6月12日 - 美国第二大制药商默克(MRK.N)研发主管Roger Perlmutter称，该公司将考虑针对生物科技公司进行大规模并购以获取后者的产品，而非仅取得药物研发的技术。

Perlmutter周四对分析师和投资者表示，默克计划以38.5亿美元买下Idenix Pharmaceuticals IDIX.O，除此之外对其他的并购项目也感兴趣。

默克本周稍早宣布同意收购Idenix，计划将两家公司最具发展潜力的丙肝口服药业务合并，以研发起效更快、疗效更明显的治疗药物。

路透暂时无法联系到Perlmutter置评。

默克股价周四在纽约证交所小幅收低0.12%报58.3美元。(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)

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