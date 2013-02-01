美股业绩: 默克第四季获利优于预期,但2013年财测谨慎

路透2月1日 - 美国第二大药厂默克 公布优于预期的季度财报,因其Januvia糖尿病用药以及Gardasil子宫颈癌疫苗销售强劲,但该公司2013年全年财测仅及华尔街预期的低端.

默克周五公布,第四季获利14亿美元,每股盈余(EPS)为0.46美元,上年同期分别为15.1亿美元和0.49美元,当时该公司计入收购和重整的支出.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)