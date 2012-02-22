能源交易商Mercuria进入亚洲金属领域 扩大铁矿石业务

路透伦敦2月21日电---根据资深交易商及行业消息人士表示,全球五大能源交易商之一的Mercuria正涉足基本金属领域,并扩大其在亚洲的铁矿石营运,将业务从核心的油气及煤炭,拓展至大宗商品.

总部位於日内瓦的Mercuria进入中国的时间已久.两位金属行业消息人士对路透说,该公司已经为中国新营运业务聘请至少六位实货金属和金属衍生品交易员.

交易商消息人士对路透说,Mercuria本月已经从美国投资银行高盛(GS.N)延揽了顶尖的基本金属交易员Ben Green和Liam Brown,由他们负责组建团队.

Mercuria发言人不愿对此置评,称该公司从不讨论人事问题.

中国的基本金属交易聚焦在上海,Mercuria料将以上海为发展重地.

Mercuria大约在一年前展开铁矿石掉期交易.一位铁矿石经纪商说,Mercuria在过去三个月在该市场的活跃度也增加.

该经纪商表示,Mercuria试图从日内瓦和新加坡聘请铁矿石掉期交易营业员.最近才刚聘请前花旗银行铁矿石掉期交易营业员Boudewijn Van Vliet.

新加坡一位行业人士也说,Mercuria至少聘请了两位来自摩根士丹利(MS.N)的农产品交易员.

但摩根士丹利不愿对此置评.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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