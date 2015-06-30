上半年亚洲除日本外并购交易创纪录 得益于李嘉诚的一连串并购

路透新加坡/香港6月30日 - 汤森路透公布的初步数据显示，今年上半年亚洲除日本外并购交易总额达到创纪录的6,400亿美元，受香港富豪李嘉诚一连串交易的推动。

银行家表示，下半年可能会涌现大量消费零售类企业交易，且将有更多中资公司从美国股市退市，因此他们依旧会十分忙碌。

数据显示，香港首富李嘉诚控股的公司今年前六个月进行的并购交易总金额达1,037亿美元，至少占本地区全部并购交易额的16%。

“亚洲除日本以外地区的并购交易额大幅增长，主要受大中华地区重组活动推动，”高盛负责亚洲除日本外并购业务的John Kim说。

“中国A股市场表现火爆，也吸引大量在美上市的中资企业进行私有化。这一趋势料将持续，因越来越多的中国公司考虑返回国内市场上市，”他补充说。

据咨询机构安永，今年由美国退市的中概股已超过17家，回归国内市场以享受更高的估值。去年由美国退市的中资企业有19家。

高盛(GS.N)在承办并购案排行榜上名列首位，经手的交易案价值总计1,470亿美元，汇丰控股(HSBA.L)紧随其后。据汤森路透和Freeman Consulting的估计，高盛赚进1.094亿美元咨询费，在完成交易中排名居首，瑞银集团(UBS)UBSN.VX(UBS.N)和麦格理(MQG.AX)分居二、三位。

中资企业成为国内外皆青睐的收购目标，交易价值总计2,840亿美元。数据显示，在亚太区目标的并购活动中，占总规模的51%。

其次为香港和澳洲，分别占21%和10.5%的市场份额。

房地产业在涉及亚太区企业的并购活动中占据最大份额，交易价值950亿美元，占区域并购活动总额的15%。

电讯业交易价值涨幅最大，今年以来总计750亿美元，2014年上半年为68亿美元。(完)

(编译 郑茵/刘秀红；审校 许娜/蔡美珍)

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