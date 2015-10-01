光明食品集团1.1亿欧元收购西班牙米盖尔公司正式完成交割

路透北京9月30日 - 中国光明食品集团周三在西班牙巴塞罗那宣布，旗下全资子公司--上海糖酒集团1.1亿欧元收购西班牙大型食品分销商米盖尔公司(Miquel Alimentació)已正式完成交割；此次收购交易中光明股权占比72%，战略投资者占比28%。

光明食品集团发布的新闻稿并显示，这是今年以来中国食品行业在西班牙规模最大的一次海外收购，也是中国大型食品企业首次进入西班牙食品分销流通领域。

此次交易由国有企业牵头控股，引进中建投、东华通等社会资本作为战略投资者参股。

新闻稿还援引相关资料称，米盖尔公司是西班牙领先的食品分销批发、品牌运营及供应链管理企业，其现付自提业务（Cash & Carry）在西班牙该细分市场中排名第二，2014年米盖尔公司销售收入约9亿欧元。

光明食品集团此前已在海外收购了七家公司，其中不少是当地分销和代理公司，例如澳大利亚玛纳森公司、法国知名葡萄酒经销商DIVA波尔多葡萄酒公司。

光明食品集团去年营收超过1,200亿元，已确立乳业、糖业、肉业、菜业、米业、品牌食品、现代农业、商业通路和地产物流、金融的“8＋2”主营业务，并拥有光明乳业(600597.SS)、金枫酒业(600616.SS)等四家A股上市公司。（完）