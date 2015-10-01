光明食品集团1.1亿欧元收购西班牙米盖尔公司正式完成交割

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月30日 - 中国光明食品集团周三在西班牙巴塞罗那宣布，旗下全资子公司--上海糖酒集团1.1亿欧元收购西班牙大型食品分销商米盖尔公司(Miquel Alimentació)已正式完成交割；此次收购交易中光明股权占比72%，战略投资者占比28%。
光明食品集团发布的新闻稿并显示，这是今年以来中国食品行业在西班牙规模最大的一次海外收购，也是中国大型食品企业首次进入西班牙食品分销流通领域。
此次交易由国有企业牵头控股，引进中建投、东华通等社会资本作为战略投资者参股。
新闻稿还援引相关资料称，米盖尔公司是西班牙领先的食品分销批发、品牌运营及供应链管理企业，其现付自提业务（Cash & Carry）在西班牙该细分市场中排名第二，2014年米盖尔公司销售收入约9亿欧元。
光明食品集团此前已在海外收购了七家公司，其中不少是当地分销和代理公司，例如澳大利亚玛纳森公司、法国知名葡萄酒经销商DIVA波尔多葡萄酒公司。
光明食品集团去年营收超过1,200亿元，已确立乳业、糖业、肉业、菜业、米业、品牌食品、现代农业、商业通路和地产物流、金融的“8＋2”主营业务，并拥有光明乳业(600597.SS)、金枫酒业(600616.SS)等四家A股上市公司。（完）
发稿 侯向明； 审校 曾祥进
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。