《热点透视》并购市场高歌猛进 投资者需担心盛宴过后杯盘狼藉

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
路透纽约/芝加哥6月9日 (撰稿 Robert Cyran和Kevin Allison；编译 朱晓军) - 并购市场正呈现出高烧症状。今年，全球并购交易量大幅增长--据Bernstein研究和汤森路透纪录分别显示增加了63%和71%。周一，一桩并购案消息公布，似乎说明市场已经岌岌可危。
美国制药大厂默克(MRK.N)周一表示，将以39亿美元收购生物科技公司Idenix Pharmaceuticals Inc IDIX.O，为其支付高达239%的溢价。默克的高估值理由主要在于对营收协同效应的乐观看法。该制药巨头认为，通过吸纳后者药物，可以创造更加强大的混合疗法，从而刺激销售。竞争对手Gilead Sciences (GILD.O)三年前进行了类似的“即插即祈祷”(plug and pray)式收购。不过Idenix的丙肝(C肝)药物还未面市，而且该类型药物长期受制于临床实验失败。过高的估值意味着，出售方将带着市场宽容的好处全身而退，而且不止如此。
公开竞价战是出现泡沫的另一信号。Tyson Foods (TSN.N) 和Pilgrim's Pride (PPC.O) 在竞购香肠和火腿生产商Hillshire Brands HSH.N 时，股价一开始就双双上扬。Tyson最新的85亿美元报价似乎已经胸有成竹，这相当于较Hillshire原股价溢价70%。这份报价为每股63美元，高于热点透视分析师建议的60美元最高报价。分析师认为高于60美元，就说明收购方的付出可能多于协同效应的价值。
根据汤森路透数据，全球企业当前坐拥约7.5万亿(兆)美元现金储备。由于经济低迷，企业很难获得出色的内在成长，因此很多都转向了并购市场。
过去一年，投资者大多时候都在拍手相庆。在规模大于10亿美元的交易中，美国近四分之三的收购方宣布后股价都出现上扬，而长期来看这个比例约为一半。一个很好的例子就是，Analog Devices (ADI.O) 在宣称将以25亿美元收购Hittite Microwave HITT.O 后，周一市值劲升6%。
然而，股市不断上涨，说明物美价廉的股票日渐稀缺。默克对Idenix的高溢价收购让这个问题更加严重，高价竞购的成功也在火上浇油。动物精神开始泛滥成灾。还在加码收购方股票的投资者或许终有一天会后悔不迭。(完)
(译文审校 田建华)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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