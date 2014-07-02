《热点透视》全球并购交易额怎么能突破4万亿美元？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透伦敦7月1日 （撰稿/Quentin Webb） - (本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
并购热潮是有可能一发不可收拾的。今年刚过去一半，全球的并购交易额就达到约1.8万亿美元，使得2014年有望成为2007年以来并购交易额最高的一年。不过从历史角度看，这或许还只是个开始。
对并购活动的标准衡量方法有可能误导人。首先，它们基本都忽略了通胀。不管是1美元，还是数十亿美元，以前能买到远远更多的东西。资产价值是波动的，意味着公司在某些年份要比其它时候便宜许多。此外，全球化也起到很大影响。当年苏联还存在的时候，可没有出现过并购大增的情形。
有个化繁为简，理清头绪的办法：将交易额与股市市值作比较。据Breakingviews计算，过去30年每年的并购交易额相当于Datastream全球股市指数的比例平均为7.3%。这个比例的低位是1992年的4-5%，峰值是1999年的12-14%。
据汤森路透数据，过去四个季度全球的并购交易额为3.1万亿美元，而全球股市市值约为55.4万亿美元，因此目前的并购额/市值比率为5.6%。假设股市明年底之前能再涨10%，市值达到60.9万亿美元，而并购交易额能增长到长期均值，这意味着2015年并购交易额可能达到4.5万亿美元。
这个数字也许过于乐观，但有许多理由认为并购交易将继续积聚更多动能。比如举债成本低，现金充裕，投资者酬谢收购方，企业信心改善和经济复苏，此外还有交易总能催生更多交易的这个简单事实。
不过，有利于银行家的事情未必有利于股东。美国买家瞄准海外收购目标只不过是为了降低税负，这个趋势是今年并购活动的主要推动力，长远点来看，这有可能导致许多不愉快的合作。此外，交易估值也在上升，暗示坐地起价的风气正在抬头。没错，并购活动的确可能保持激增势头。但在这么短的时间内达成这么多交易，价值破坏也将随之出现。(完)
(编译 白云; 审校 田建华)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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