欧洲股市小幅收高 并购交易推动主要股指接近两个月高位

* FTSEurofirst 300指数小涨0.1%

* Euro STOXX 50指数收平

* 并购交易提振股市

* 银行股下滑拖累市场脱离日高

* 多数交易商对欧股仍乐观

路透伦敦7月29日 - 欧洲股市周一小涨，一系列并购交易推升主要股指升向近两个月高位。

不过银行股下滑令市场收盘脱离日高，因市场预期巴克莱(BARC.L)马上需要增资。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.1%，报1,206.04点。

巴克莱和其他银行股下滑令股指脱离1,213.62点日高，欧元区绩优股STOXX 50指数.STOXX50E也脱离日高，收平，报2,741.73点。

不过大多数交易商和投资人仍对欧股乐观，指将获得并购交易增加新的迹象的进一步支撑。

眼镜镜片生产商Essilor (ESSI.PA)大涨6.2%，投资人乐见其购买Transitions Optical控股权的交易。广告公司Publicis(PUBP.PA)敲定，以350亿美元收购同业Omnicom (OMC.N)。

英国股市富时100指数.FTSE收高0.08%，至6,560.25点。德国股市DAX指数.GDAXI小涨0.17%，报8,259.03点。法国股市CAC 40指数.FCHI收平，报3,968.91点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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