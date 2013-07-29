欧洲股市小幅收高 并购交易推动主要股指接近两个月高位

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
* FTSEurofirst 300指数小涨0.1%
* Euro STOXX 50指数收平
* 并购交易提振股市
* 银行股下滑拖累市场脱离日高
* 多数交易商对欧股仍乐观
路透伦敦7月29日 - 欧洲股市周一小涨，一系列并购交易推升主要股指升向近两个月高位。
不过银行股下滑令市场收盘脱离日高，因市场预期巴克莱(BARC.L)马上需要增资。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.1%，报1,206.04点。
巴克莱和其他银行股下滑令股指脱离1,213.62点日高，欧元区绩优股STOXX 50指数.STOXX50E也脱离日高，收平，报2,741.73点。
不过大多数交易商和投资人仍对欧股乐观，指将获得并购交易增加新的迹象的进一步支撑。
眼镜镜片生产商Essilor (ESSI.PA)大涨6.2%，投资人乐见其购买Transitions Optical控股权的交易。广告公司Publicis(PUBP.PA)敲定，以350亿美元收购同业Omnicom (OMC.N)。
英国股市富时100指数.FTSE收高0.08%，至6,560.25点。德国股市DAX指数.GDAXI小涨0.17%，报8,259.03点。法国股市CAC 40指数.FCHI收平，报3,968.91点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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