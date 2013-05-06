美银美林与中国银联开展现金管理业务合作

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透香港5月6日 - 投资银行--美银美林周一称，与中国银联在中国开展全方位的现金管理业务合作，合作内容包括传统的商户收单服务，以及通过中国银联的网路为客户提供代收、代付服务等，有利海外客户在中国实现本土化。
银联是中国唯一获得国务院及中国人民银行批准成立的银行卡组织，而美银美林则是首家与银联全面开展现金管理业务方面合作的外资银行。
美银美林的新闻稿称，基于双方的合作内容，Bloomin’ Brands，Inc.(BLMN.O)的子公司澳派牛排馆在上海开设的首家分店，成为双方合作的首家客户。根据协定条款，美银美林将成为该餐厅在中国的现金管理银行之一，并且通过与中国银联的合作，为客户提供日常收款、商户收单、帐户管理及电子支付等解决方案，有利于客户实现本土化。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透上海4月14日 - 中国上海交易所与深圳交易所周五同时发布通知，正式确定于5月22日起修改回购计息方式，将到期购回价计息天数由名义天数修改为资金实际占款天数。
路透上海4月14日 - 中国证监会网站周五刊登通知表示，近日，针对炒作次新股和快进快出手法等恶性操纵市场行为，证监会部署了2017年专项执法行动第二批案件。目前，相关调查工作已经全面展开，部分重点案件已经取得重要突破。