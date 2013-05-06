美银美林与中国银联开展现金管理业务合作

路透香港5月6日 - 投资银行--美银美林周一称，与中国银联在中国开展全方位的现金管理业务合作，合作内容包括传统的商户收单服务，以及通过中国银联的网路为客户提供代收、代付服务等，有利海外客户在中国实现本土化。

银联是中国唯一获得国务院及中国人民银行批准成立的银行卡组织，而美银美林则是首家与银联全面开展现金管理业务方面合作的外资银行。

美银美林的新闻稿称，基于双方的合作内容，Bloomin’ Brands，Inc.(BLMN.O)的子公司澳派牛排馆在上海开设的首家分店，成为双方合作的首家客户。根据协定条款，美银美林将成为该餐厅在中国的现金管理银行之一，并且通过与中国银联的合作，为客户提供日常收款、商户收单、帐户管理及电子支付等解决方案，有利于客户实现本土化。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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