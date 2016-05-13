投资者继续减持股票 减速创2011年8月以来之最--美银美林

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦5月13日 - 美银美林周五公布的一份报告显示，最近一周投资者继续从全球股票基金中撤资，过去五周外流资金创下近五年最高水准。
欧洲股票基金的撤资情况更为猛烈，投资者已连续第14周赎回资金，创下2008年2月以来最长连续资金外流。
今年金融市场仍然动荡不已，因为不论是发达还是新兴经济体，增长表现仍参差不齐，而且对于政策制定者支撑经济活动能力的质疑也在加大。
对股市构成冲击的避险情绪，可以从债券、现金和贵金属获强劲需求反映出来。美银美林数据显示，截至5月11日当周，债券、现金和贵金属市场均见有大量资金流入。
BAML称，全球股票基金净流出74亿美元，使得过去五周总流出达到440亿美元，这是2011年8月来最大净流出额。
欧洲股票基金净流出39亿美元，新兴市场净流出23亿美元，为四个月来最大。
债券基金净流入35亿美元，过去11周来为第10周净流入。
BAML称，货币市场基金吸引到109亿美元，为13周来最大净流入，贵金属吸引到10亿美元，过去18周来为第17周净流入。
今年迄今，股市回报率只有1%，远远逊于债券(7%)和大宗商品(11%)的回报率。BAML表示，美元年内迄今已累计下滑5%。(完)
(编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 张明钧/杜明霞)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。