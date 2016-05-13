投资者继续减持股票 减速创2011年8月以来之最--美银美林

路透伦敦5月13日 - 美银美林周五公布的一份报告显示，最近一周投资者继续从全球股票基金中撤资，过去五周外流资金创下近五年最高水准。

欧洲股票基金的撤资情况更为猛烈，投资者已连续第14周赎回资金，创下2008年2月以来最长连续资金外流。

今年金融市场仍然动荡不已，因为不论是发达还是新兴经济体，增长表现仍参差不齐，而且对于政策制定者支撑经济活动能力的质疑也在加大。

对股市构成冲击的避险情绪，可以从债券、现金和贵金属获强劲需求反映出来。美银美林数据显示，截至5月11日当周，债券、现金和贵金属市场均见有大量资金流入。

BAML称，全球股票基金净流出74亿美元，使得过去五周总流出达到440亿美元，这是2011年8月来最大净流出额。

欧洲股票基金净流出39亿美元，新兴市场净流出23亿美元，为四个月来最大。

债券基金净流入35亿美元，过去11周来为第10周净流入。

BAML称，货币市场基金吸引到109亿美元，为13周来最大净流入，贵金属吸引到10亿美元，过去18周来为第17周净流入。

今年迄今，股市回报率只有1%，远远逊于债券(7%)和大宗商品(11%)的回报率。BAML表示，美元年内迄今已累计下滑5%。(完)