美银美林料2013-14年香港住宅楼价分别跌5%和15%

10月4日在香港西九龙一处豪华住宅区拍到的图片。 REUTERS/Bobby Yip

路透香港10月16日 - 投行美银美林周三表示，预测2013-14年香港的住宅楼价将分别下跌5%和15%，且相信未来发展商会对一手住宅楼盘提供更多的优惠，令楼价回落。

美银美林全球研究部大中华区房地产研究主管魏志鸿在记者会上表示，预期楼价下跌主要基于两个原因，分别是租金回报率和一手住宅供应增加，导致发展商愿意减价促销。

他指出，目前香港住宅租金回报率偏低，只有2.8%，而过去香港住宅租金回报率与10年期美国债券息率走势配合，预期10年期美国债券息率将会由目前的2.7%到明年底升至4%，即住宅租金回报率也会相应上升。

“住宅租金回报率要升至4%，代表楼价要跌很多；因为未来看不到租金会有大变动，所以预期楼价会下跌。”魏志鸿称。

此外，近日个别发展商为旗下楼盘提供付款折扣优惠，以及回赠部份从价印花和买家印花税等，变相减价吸引买家，市场反应热烈，并吸引了内地买家和炒家“回流”市场。而二手市场部份业主也愿意减价，令刚过去的长周末市场成交畅旺。

魏志鸿表示，发展商的住宅楼盘陆续落成，未来一手住宅供应多，发展商或以价格战促销；假如地价回落，发展商的减价意欲就更大，因为他们可套现以较低成本补充土地储备。

该行预期，届明年底香港住宅楼价将会较去年2月的顶峰下跌25%，但这也只是令楼价回到2011年底至2012年初的水平。

魏志鸿相信，即使楼价下跌至此水平，不少人仍没能力买楼。此外，这与1997-98年亚洲金融风暴楼价下跌六成比较，应该不会造成很大的负面财富效应。此外，过去10年大量内地人来港购买住宅物业，假如楼价下跌20-25%，相信仍会吸引内地人来港置业，因人民币汇率高于港元。 （完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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