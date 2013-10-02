默克拟将年成本削减25亿美元 裁员8500人

2012年3月7日在德国城市Darmstadt分公司拍到的公司标志。 REUTERS/Alex Domanski

路透10月1日 - 美国制药商默克(MRK.N)表示，将把年度营运成本削减25亿美元，并裁员8,500人，相当于全球员工总数的逾10%。默克此举是在效仿竞争对手削减研发支出以支撑获利的做法。

默克表示，计划将业务重点放在最有可能通过监管审批，并能带来可观营收的产品上。

默克将放弃研发成功机率不大的产品，并计划停止研发部分已进入后期试验的产品，还欲将部分产品授权给其它公司。

2011年默克重组时就宣布过要裁员13,000人，到目前还有7,500个职位待裁。此轮裁员主要涉及行政人员，以及与销售或工厂关闭相关的职位。

默克在走近几年辉瑞(PFE.N)、阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)和赛诺菲(SASY.PA)走过的路，再次进行裁员，因为面临非专利药领域的竞争，自家的重要药品销售乏力，数起备受瞩目的试验性药物研发失败或是推迟。

默克这次新重组将裁减的职位有一半来自研发部门。默克对这个部门爱惜有加，研发实力也非常雄厚，但近几年却在走下坡路。

默克执行长Kenneth Frazier表示，公司目前在评估应该放弃哪些药或者疾病领域，同时保留哪些，但几乎还没有做出决定。

“通过降低成本，我们将能释放可用于并购和业务拓展的资源，”Frazier说。他提到公司有购买新药，或使用其他制药商专利权的强烈兴趣。

这轮成本削减的约40%，或10亿美元将在2014年底实现。默克表示，将同时削减销售行政领域和研发部门的成本。余下的成本削减将在2015年底完成。

默克表示，仍预计2013年全年不计特殊项目的每股盈余(EPS)为3.45-3.55美元。去年实际EPS为3.82美元。

该公司今年计划提列9亿至10亿美元的重组费用，主要发生在第三季。

默克股价今年迄今上涨了17.3%，与ARCA大型欧美制药商股指的表现基本一致。该股周二在纽约证交所收高2.37%，报48.74美元。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

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