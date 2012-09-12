默沙东与先声药业成立中国合资公司

路透上海9月12日电---美国第二大制药商默克(默沙东)(MRK.N)与中国先声药业SCR.N的合资公司周三正式成立,合资公司可使默沙东的部分成熟药品销售范围扩大至国内的基层医疗机构,为其中国业务的成长增添动力.

默沙东持有该合资公司51%股权,先声药业持有49%股权.合资公司在运营初期将围绕心血管病搭建一系列药品平台,默沙东投入四个专利过期的成熟心血管药品,先声药业亦提供两个成熟药品.

"中国市场是默沙东全球增长战略至关重要的一部分,与本土企业合作有助於我们根植中国,"默沙东中国总裁潘斌指出,建立合资公司标志着默沙东以一种创新的模式深入中国医药市场.

默沙东中国战略联盟总经理雷诺德表示,近几年公司在中国市场销售增速在30%左右,但随着中国业务的扩大,若要保持原先的增速,就需增添外力,因此公司希望通过借助战略联盟和合资公司形式,为公司中国市场业务提供新动力.

该合资公司总部位於上海,默沙东与先声药业现有的生产基地负责初期的产品制造.

美国默克公司在美国及加拿大之外的市场被称为默沙东.目前,默沙东在中国拥有一个研发中心和三个工厂,员工总数超过5,000人.而先声药业总部位於南京,是国内领先的制药公司,并成为第一家在美国上市的化学药公司.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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